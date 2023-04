Giornata dell’autismo Ambulatori accoglienti e una serie di immagini per aiutare i pazienti

Si celebra domani la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’assemblea generale dell’Onu. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con problemi dello spettro autistico, un insieme eterogeneo di disturbi caratterizzati da compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione e modelli di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati.

Alla fine dello scorso anno, al centro Autismo del dipartimento Salute mentale-Dipendenze patologiche dell’Ausl erano in carico 225 pazienti tra adulti (35) e minori, questi ultimi così suddivisi: 82 da zero a 6 anni; 49 dai 7 agli 11 anni; 59 dai 12 ai 19 anni.

"Si è deciso di sviluppare un progetto per rendere più accessibili e comprensibili i percorsi e gli spazi dedicati ai nostri pazienti e alle loro famiglie – spiega Chiara Cerbai, psicologa dell’unità operativa di Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza e coordinatrice Spoke autismo –. Abbiamo pensato di attivare sistemi di Comunicazione aumentativa alternativa: dotiamo i nostri ambulatori di immagini in affiancamento alle indicazioni scritte per facilitare le persone a meglio orientarsi nei servizi che risulteranno così più inclusivi. L’obiettivo è rendere più esplicito e immediato il messaggio e mettere anche la persona con bisogni comunicativi complessi nelle condizioni di poter comprendere, effettuare delle scelte ed esprimere i propri bisogni e stati d’animo".

Come confermato da Elisabetta Zucchini, responsabile dell’unità operativa Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza, "è sempre maggiore il numero di bambine e bambini con difficoltà di comunicazione. Questo tipo di cartellonistica ad hoc – prosegue – risponde efficacemente ai bisogni comunicativi di chi è in difficoltà, creando contesti accessibili e rendendo più inclusivo l’accesso ai nostri servizi".

Un progetto che nel futuro potrà uscire dall’ambito dei locali della Neuropsichiatria e del Centro di salute mentale per "diventare una modalità standard – conclude Alba Natali, direttore del dipartimento Salute mentale-Dipendenze patologiche – per supportare l’orientamento di tutti i cittadini all’interno delle strutture sanitarie e nei luoghi di vita della comunità, che potranno in questo modo diventare maggiormente inclusivi, in una logica di equità e di miglioramento dell’accessibilità per grandi e piccini".