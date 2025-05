Giornata dell’igiene delle mani. Incontri per cittadini e operatori

Ogni anno, il 5 maggio si celebra la ‘Giornata mondiale dell’igiene delle mani’, un’occasione per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza di questa pratica fondamentale nella prevenzione delle infezioni. L’Ausl rinnova il proprio impegno con una serie di iniziative dedicate, oltre alla formazione continua degli operatori sanitari e ai costanti controlli effettuati nelle strutture, anche alla sensibilizzazione della comunità.

Domani, operatori appositamente formati e studenti del corso di laurea in infermieristica attiveranno punti informativi in tutte le strutture sanitarie del territorio per ricordare ai cittadini e agli operatori l’importanza fondamentale dell’igiene delle mani e per la distribuzione di materiali informativi. Ospedale Santa Maria della Scletta di Imola – atrio, dalle 7,30 alle 16; padiglione 1 ex Direzione Sanitaria Lolli Imola – atrio, dalle 8 alle 12,30; Casa comunità di Imola - Area esterna Cau-Centro Prelievi, dalle 8 alle 12,30; Casa comunità Vallata del Santerno – ingresso, dalle 8 alle 12,30; Casa comunità Castel San Pietro Terme – ingresso, dalle 8 alle 12,30; Casa comunità di Medicina – ingresso dalle 8 alle 12,30.

Anche tutte le Case residenze anziani del territorio sono state coinvolte: gli operatori socio-sanitari, che frequentano regolarmente i laboratori di formazione sul tema dell’Ausl, sono stati invitati a sviluppare attività di informazione ed educazione al lavaggio delle mani per gli ospiti e per i visitatori e caregiver.