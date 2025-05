Giornata senza glutine nelle scuole. La grande sfida alla celiachia

In occasione della Settimana nazionale della Celiachia, che va dal 10 al 18 maggio, il Comune di Castel San Pietro Terme aderisce all’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme” promossa dall’Associazione italiana celiachia (Aic) nell’ambito del progetto scuole “In fuga dal glutine”.

In particolare, nella giornata di mercoledì 14 maggio, in collaborazione con Solaris, la società pubblica che gestisce il servizio di refezione scolastica per conto del Comune di Castel San Pietro Terme, a tutte le bambine e bambini che usufruiscono di questo servizio sarà servito un menù completamente senza glutine.

Inoltre, nel corso della settimana, per diffondere nelle famiglie la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine, sarà distribuito nelle scuole del materiale informativo a cura di Aic.

La presentazione di questa iniziativa, all’interno della quale ci sono informazioni utili sulla celiachia, e altri materiali divulgativi forniti dall’associazione sono pubblicati nel sito web del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it.

Nell’anno scolastico in corso, il menù senza glutine è già stato proposto nelle mense da Solaris in altre tre date, a novembre, gennaio, marzo. Inoltre nel mese di maggio Solaris invierà agli iscritti alla sua newsletter una "pillola di educazione alimentare" che riguarderà proprio il tema della celiachia.

La celiachia colpisce una persona ogni 100, può colpire in modi diversi e comparire a qualsiasi età. Le persone celiache non possono mangiare il glutine, sostanza che si trova in alcuni cereali come il grano e l’orzo. Dalla celiachia non si guarisce, ma se si segue una dieta che esclude completamente il glutine, si torna a stare bene come prima. E’ importante che tutti conoscano di più sulla celiachia, perché, come sottolinea l’Associazione Italiana Celiachia, "una società più inclusiva è una società migliore per tutti".

