Giornate al Mare da Castel San Pietro a Marina Romea: Auser Imola Organizza

Grande entusiasmo e partecipazione alle giornate al mare con partenza da Castel San Pietro, Osteria Grande e Poggio Grande, organizzate dalle sezioni di Castel San Pietro e Osteria Grande dell’Auser di Imola. Un’iniziativa sempre molto apprezzata che ha preso il via all’inizio di giugno e che, dopo la prevista pausa di due settimane, sta per riprendere lunedì 21.

"Fino ad ora, ai primi dieci lunedì a mare che abbiamo organizzato dal 5 giugno al 7 agosto, hanno partecipato in tutto 434 persone – fa sapere con soddisfazione Graziella Montebugnoli, referente della sezione castellana dell’Auser –. I pullman erano sempre pieni, anzi nelle ultime gite abbiamo superato i 50 partecipanti e, per soddisfare tutte le richieste, abbiamo attivato anche i pulmini dell’Auser. Dietro questi numeri, c’è un grande lavoro organizzativo, per il quale ringrazio in particolare Rina Bombardini e le altre volontarie. Sono bellissime giornate in compagnia e in allegria, adatte a tutti: famiglie, bambini e anziani. Chi vuole unirsi a noi è sempre il benvenuto".

La località méta delle giornate al mare dell’Auser è Marina Romea (Bagno Corallo). Si parte tutti i lunedì, fino al 14 settembre. Per prenotare, telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30 ai numeri 370 3445010 oppure 347 2220958. Il viaggio viene confermato al raggiungimento del numero di 23 partecipanti. L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata al referente entro il giorno precedente il viaggio.

La quota di partecipazione è di soli 20 euro e comprende il viaggio di andata e ritorno in pullman GT, l’accesso alla spiaggia con lettino e ombrellone (un ombrellone ogni due persone) e assicurazione.