Giornate d’autunno Fai. Tra ceramiche e giardini. Doppia apertura in città

Ci sono giorni in cui una città decide di raccontarsi, aprendo le sue porte più nascoste. Sabato 11 e domenica 12 ottobre Imola lo farà grazie alle Giornate Fai d’Autunno 2025, un’iniziativa nazionale che coinvolge centinaia di comuni italiani per far scoprire luoghi normalmente inaccessibili al pubblico. Quest’anno, a rappresentare la città saranno due beni simbolici e profondamente legati alla sua storia: la Cooperativa Ceramica d’Imola e il Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli’.

In tutta Italia saranno oltre 700 i luoghi aperti in 350 città, tra monumenti, giardini, archivi e spazi produttivi. È una grande festa del patrimonio diffuso, che unisce scoperta e solidarietà: ogni visita è infatti accompagnata da un invito a lasciare un contributo libero per sostenere le attività del Fondo per l’ambiente italiano. Anche a Imola, dove la manifestazione assume un valore particolare, il weekend sarà un’occasione per riscoprire radici e memoria, grazie al lavoro dei volontari che accompagneranno i visitatori in un viaggio tra industria, educazione e comunità.

Alla Cooperativa Ceramica d’Imola, in via Vittorio Veneto 13, per la prima volta sarà possibile visitare l’intero complesso — showroom, museo e archivio storico — in visite guidate riservate agli iscritti Fai (iscrizione possibile in loco) e organizzate in gruppi di 25 persone per volta. Il percorso di circa 90 minuti attraverserà oltre un secolo di storia produttiva, dalla stoviglieria popolare alla ceramica artistica e al design contemporaneo. Il recente restyling architettonico ha riportato alla luce l’impianto originario, mescolando materiali moderni come vetro e corten con le strutture storiche. Tra fotografie d’epoca e proiezioni immersive, la visita diventa un’esperienza sensoriale e identitaria, che restituisce il legame profondo tra la città e la sua tradizione manifatturiera.

L’altro protagonista del fine settimana sarà il Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli’, in via Mazzini 65. Le visite, libere e senza prenotazione, si terranno sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). L’edificio, progettato tra il 1906 e il 1908 dall’architetto imolese Remigio Mirri, racconta un’idea di modernità applicata all’infanzia. Le decorazioni in cotto, gli elementi in ferro battuto e la cura degli spazi educativi ne fanno un piccolo gioiello architettonico, capace di unire funzionalità e bellezza. Durante la visita si potranno ammirare anche le lapidi dedicate a Giuseppe Scarabelli e alla visita reale del 1928, testimonianze di un passato civico e affettivo che continua a vivere tra le mura del giardino.

Chi desidera partecipare dovrà solo presentarsi nei luoghi indicati: per la Cooperativa è consigliabile arrivare con anticipo, dato il numero limitato di posti. Entrambi i siti presentano alcune barriere architettoniche e non sono completamente accessibili. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su giornatefai.it.

Come ha ricordato il presidente del Fai, Marco Magnifico, queste giornate sono "una buona novella" che ci restituisce speranza nella possibilità di una convivenza civile. Anche a Imola, per due giorni, sarà possibile fare qualcosa di concreto: entrare in luoghi che parlano, ascoltare le storie che custodiscono e contribuire, con una semplice offerta, a proteggerle. Perché dietro ogni porta che si apre c’è un pezzo di futuro che chiede di essere curato.