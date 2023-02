Giorno del Ricordo, gli studenti protagonisti

Grande emozione ieri pomeriggio in Consiglio comunale per la prima delle iniziative organizzate dal Municipio per celebrare il ‘Giorno del Ricordo’, ricorrenza istituita nel 2004, per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra".

Dopo gli interventi istituzionali, è stato proiettato il video ‘Foibe e Giorno del Ricordo’, seguito dagli interventi dei gruppi consiliari e da quello degli studenti della scuola secondaria di primo grado (ex media) Luigi Orsini (dirigente Rossana Neri). Nello specifico, gli alunni hanno eseguito la canzone di Sergio Endrigo ‘1947’ (tre voci, due flauti traversi, due pianoforti). Oltre a questo, cinque ragazzi hanno letto brani tratti dal libro ‘La bambina con la valigia’ di Egea Haffner e Gigliola Alvisi.

"Con questa ricorrenza voglio cogliere l’occasione per esprimere la solidarietà di tutta la nostra comunità ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro discendenti – ha affermato il sindaco Marco Panieri –. Ma in questo caso c’è un elemento in più. Quei circa 250.000 italiani profughi, che tutto avevano perduto, e che guardavano alla madrepatria con speranza e fiducia non sempre trovarono in Italia la comprensione e il sostegno dovuti. Ad aggiungere ancora più dolore al dramma dell’esodo di cui parliamo, vi fu lo scarso senso di accoglienza che in generale, fatte salve le dovute eccezioni, ha animato il popolo italiano nei confronti dei fratelli esuli. L’insensibilità di allora e dei decenni successivi deve farci riflettere".

Oltre al primo cittadino, è intervenuto il vicepresidente del Consiglio comunale, Nicolas Vacchi. "Il compito di noi italiani del 2023 è ricordare – ha spiegato Vacchi –. Ricordare la loro immolazione finalmente venuta alla luce dopo anni, decenni, di terribile ed ideologico silenzio. Ora quegli italiani, martiri delle foibe, sono finalmente nelle pagine di storia e il loro nome non potrà più essere dimenticato, ma soprattutto a loro viene riconsegnato un sentimento di gloria civile e di martirio. La verità non può essere infoibata".

Durante la commemorazione, spazio anche al saluto di Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola, che ha ringraziato studenti e insegnanti per il loro contributo. "La testimonianza in Consiglio comunale è stata molto toccante e davvero preparata con grande passione e approfondimento – ha rimarcato Castellari –. D’altronde è giusto e doveroso che questa tragedia e questi fatti così drammatici vengano ricordati a partire dalla scuola, dagli insegnanti e dagli alunni a cui è lasciato il testimone, affinché tragedie come questa non accadano mai più".

Questa mattina alle 9.30 nell’area verde intitolata ai ‘Martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata’ (area ex Limonaia), si svolgerà la cerimonia a ricordo, con il sindaco Panieri che deporrà una corona alla lapide posta in loro memoria, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni d’arma.