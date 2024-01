Giorno della Memoria . Al via le iniziative in ricordo della Shoah. Studenti protagonisti

Al via oggi il ricco programma di iniziative ‘imolesi’ per il Giorno della Memoria tra mostre fotografiche, spettacoli teatrali e momenti istituzionali.

Questa mattina alle 11 nella sede della Regione a Bologna verrà inaugurata la mostra ‘Ritorno alla vita - Un’esperienza espositiva progettata per la scuola e il territorio’. Interverranno Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa, Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola, i ragazzi e i docenti che hanno curato la mostra (istituto comprensivo 6 Imola), con il patrocinio del Comune. L’allestimento della mostra costituisce uno degli esiti del percorso educativo sulla Memoria sviluppato a Imola dalla scuola secondaria di primo grado Andrea Costa dell’Ic 6 in collaborazione con Yad Vashem di Gerusalemme.

Nella primavera del 1945 gli Alleati liberarono l’Europa dal regime nazista. I reduci ebrei non parteciparono alla vittoria, ne erano stati sterminati oltre sei milioni. Riemersero alcuni dai villaggi, altri dalle città, dai bunker sotto le macerie, dalle foreste dove combattevano come partigiani. Per i sopravvissuti alla Shoah fu l’inizio di uno sforzo sovrumano per raccogliere i frammenti di una vita andata in pezzi e ricominciarne una nuova. Le fotografie ripercorrono il destino dei sopravvissuti dal giorno in cui furono liberati dai campi di sterminio fino a quando riuscirono a ricostruirsi una vita degna di essere vissuta. Una mostra che vuole essere un grande messaggio di speranza ai giovani: ‘Ritorno alla Vita’ anche dopo la guerra. A cura di Maria Di Ciaula, Mannes Laffi, Marco Orazi.

Domani alle 16.30 c’è il consueto Consiglio comunale straordinario dedicato al Giorno della Memoria. La seduta sarà aperta dal saluto del sindaco Marco Panieri, del presidente dell’Aula, Roberto Visani, e del vicepresidente Nicolas Vacchi. Intervento della presidente dell’Aned di Imola, Roberta Dall’Osso. Testimonianze dei partecipanti lo scorso anno al ‘Viaggio nei luoghi della Memoria’ a Mauthausen e Gusen, a cominciare dagli studenti che vi hanno preso parte e dal vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, e dall’assessore all’Innovazione e Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, con la proiezione del video realizzato dagli studenti stessi, che ripercorre i luoghi visitati durante il viaggio. Seguirà l’intervento degli studenti dell’istituto comprensivo 7 e, infine, quello dei gruppi consiliari.

Venerdì alle 20.30 al teatro dell’Osservanza la scuola media Andrea Costa dell’istituto comprensivo 6 presenta il laboratorio extra curricolare ‘Facciamo teatro, Giornata della Memoria’, con la collaborazione di conCittadini-Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, dell’associazione genitori ‘Crescere insieme’ e del Comune. Verrà portato in scena lo spettacolo dal titolo ‘Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz. Il mare unisce non divide. Da Rodi a Lampedusa a Gaza’. Ingresso libero e aperto alla cittadinanza, mentre il giorno successivo alle 10 è in programma lo spettacolo riservato alle scuole.

"I ragazzi hanno svolto un percorso itinerante attraverso le storie di vita che si intrecciano dall’isola di Rodi a Lampedusa, a Gaza – spiega la docente Maria Di Ciaula –. Il filo rosso sarà il Mar Mediterraneo, il Mare Nostrum, il mare che unisce e non divide. C’è un tempo per parlare e un tempo per stare zitti. Noi abbiamo deciso di non stare zitti!".

Sabato 27 gennaio alle 10.30, in via Giudei, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Partecipa il sindaco Marco Panieri. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose della città e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma e partigiane. Sempre sabato 27 gennaio alle 12 l’Azione cattolica della diocesi di Imola ha programmato un momento di preghiera insieme al vescovo Giovanni Mosciatti davanti alla targa posta in via Giudei, in centro storico. L’incontro è aperto a tutti.