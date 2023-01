Giorno della Memoria, la parola alle scuole

Proseguono in città le iniziative per il Giorno della Memoria. Oggi alle 18.30 nella sala Mariele Ventre (via Emilia 69) gli alunni dell’istituto comprensivo 7 propongono la realizzazione di ‘Libera di perdonare’, letture ad alta voce e musica dal vivo ispirate al libro autobiografico di Eva Mozes Kor ‘Le gemelle di Auschwitz’ (Newton Compton Editori).

Una precisa ricostruzione della storia delle gemelle Eva e Miriam Mozes che, a soli dieci anni, vennero deportate nel più terribile dei campi di concentramento e miracolosamente riuscirono a sopravvivere agli esperimenti del medico Josef Mengele. Dopo l’odio per i carnefici, un nuovo obiettivo: tutelare la memoria e insegnare che ciascuno di noi può fare la differenza per spargere semi di speranza e di pace. Per la realizzazione dell’evento sono stati coinvolti i teen laav (lettori ad alta voce), il coro teen e l’orchestra Orsini senior dell’omonima scuola media dell’Ic 7 impegnati sia come lettori che come musicisti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per quanto riguarda invece le iniziative andate in scena nei giorni scorsi, va ricordata la recita ‘Storie di donne: da Marta... a Forugh... a Mahsa; come un uccello in gabbia, loro non hanno mai smesso di cantare’ portata sul palco del teatro dell’Osservanza venerdì 27 dalla scuola media Andrea Costa (Ic 6). Si è trattato di un doppio appuntamento (al mattino per le scuole e la sera per tutti) frutto del laboratorio extracurricolare ‘Facciamo teatro, Giornata della Memoria’ tenuto dai docenti Maria Di Ciaula e Loredana Grasso; direttori del coro e referenti per le musiche sono Valentina Domenicali; Sebastiano Cellentani. Il tutto sotto la supervisione della dirigente dell’Ic 6 Teresa Cuciniello.

"Anche quest’anno la scuola imolese ha interpretato e declinato con grande impegno, dedizione e zelo il valore di questa giornata. Il primo pensiero è un pensiero di gratitudine immensa verso alunni e insegnanti per tutto il lavoro di memoria vissuta che ha caratterizzato la riflessione svolta – commenta Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola -. Siamo orgogliosi di voi. Ancora una volta la scuola del territorio si dimostra una comunità viva e vivace, capace di lavorare e interloquire con tutte le agenzie culturali ed educative della città, in primis il Cidra, la biblioteca comunale, l’Aned, l’Anpi e tanti altri".

Nelle parole di Castellari, la scuola "ha compreso benissimo il passaggio dal ricordo al dovere di tramandare una testimonianza, proprio mentre si assottiglia il numero dei testimoni viventi scampati a quella immane tragedia".

"La scuola – conclude il vicesindaco – ha compreso il valore della Memoria, antidoto forte all’indifferenza e fondamento sano di un sentimento di solidarietà, fratellanza, pace e coesione. I drammi di oggi chiamano tutti a tenere alti e a rinnovare ogni giorno questi valori".