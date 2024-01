Giorno della Memoria: "Sofferenze anche oggi"

Momenti di grande emozione, ieri pomeriggio in Municipio, per il consueto Consiglio comunale straordinario dedicato al Giorno della Memoria. La seduta, aperta dai saluti del sindaco Marco Panieri, ha visto l’intervento dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti di Imola e le testimonianze di quanti hanno partecipato lo scorso anno al ‘Viaggio nei luoghi della Memoria’ a Mauthausen e Gusen. Prima dell’intervento conclusivo dei gruppi consiliari, parola agli studenti della scuola Orsini (istituto comprensivo 7), che hanno dato appuntamento allo spettacolo ‘Una volta era un albero - letture ad alta voce e musica dal vivo’ in programma domani sera alle 20.30 al teatro dell’Osservanza (ingresso libero). "Come le studentesse e gli studenti, coltivare la Memoria è ciò che dobbiamo anche fare noi – sono state le parole del sindaco Panieri –. È il motivo per cui siamo qui e come sappiamo di ingiustizie e sofferenze non ce ne sono tante solo nei libri di Storia, ma anche purtroppo nella realtà di oggi".

Il pensiero del primo cittadino è andato infatti alla "violenza gratuita e incivile" che "continua purtroppo ad essere esercitata in Ucraina, nel cuore del nostro Continente". Un popolo, quello ucraino, che "continua ad essere martoriato e oggetto di un’aggressione brutale da parte della Federazione Russa e al quale dobbiamo mantenere il nostro convinto e deciso supporto", ha proseguito Panieri. "In questo mondo scosso da numerosi conflitti, penso anche al Medio Oriente, con il brutale attacco terroristico da parte di Hamas il 7 ottobre e il dramma della popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza sottoposta all’offensiva militare di Israele".

Le iniziative promosse dal Comune proseguono questa sera alle 20.30 al teatro dell’Osservanza, dove la scuola media Andrea Costa dell’istituto comprensivo 6 presenta il laboratorio extra curricolare ‘Facciamo teatro, Giornata della Memoria’, con la collaborazione di conCittadini-Assemblea Legislativa regionale, dell’associazione genitori ‘Crescere insieme’ e del Comune. Verrà portato in scena lo spettacolo dal titolo ‘Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz. Il mare unisce non divide. Da Rodi a Lampedusa a Gaza’. Ingresso libero, mentre domani alle 10 è in programma lo spettacolo per le scuole.

Sempre domani alle 10.30, in via Giudei, nel cuore del centro storico, la consueta deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Partecipa il sindaco Panieri. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose della città e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma e partigiane. E ancora domani alle 12 l’Azione cattolica di Imola ha programmato un momento di preghiera insieme al vescovo Giovanni Mosciatti davanti alla targa posta in via Giudei. L’incontro è aperto a tutti.