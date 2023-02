Giovane investita mentre attraversa

In un incidente avvenuto l’altra sera poco dopo le 20.30 in via Montericco è rimasta ferita una imolese di 27 anni, A. F, le sue iniziali. La prognosi è fortunatamente favorevole. La giovane è stata investita da una Peugeot 208 guidata da A. V., imolese di 62 anni. La vettura aveva percorso via Villa Clelia, impegnato la rotonda e svoltato su via Montericco. In questo frangente, alla sua destra – all’altezza del primo passaggio pedonale – la giovane ha attraversato la strada, finendo travolta. Sul posto andati mezzi e personale del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno avviato gli accertamenti. La ragazza è stata trasportata in ospedale. Non è grave.