Giovani al centro, nasce la consulta

L’amministrazione comunale di Dozza è pronta a formare la ‘Consulta dei giovani’. Si tratta di un organismo consultivo e propositivo che ha le finalità di promuovere la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, politica e culturale del territorio nonché favorire la loro libera espressione sui temi sensibili alla fascia anagrafica di riferimento. Ma anche sviluppare politiche giovanili nei campi della cultura, arte, sport, ambiente, lavoro e molto altro. Un canale di accesso facilitato all’azione amministrativa locale per alimentare la partecipazione alla vita pubblica in un’ottica di mutua responsabilizzazione anche attraverso dibattiti, ricerche ed incontri. Tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 30 anni, residenti in area dozzese, possono aderire alla Consulta almeno che non occupino già un ruolo all’interno del municipio. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 13 del 13 marzo, dopo la compilazione dell’apposita modulistica disponibile sul sito web dell’ente, all’ufficio segreteria-protocollo del comune di via XX Settembre negli orari di ricevimento al pubblico o presso l’Urp di Piazza Libertà a Toscanella. Attivo anche l’indirizzo di posta elettronica info@comune.dozza.bo.it.