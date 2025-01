Giovani allievi e non solo ‘Concerti dell’Accademia’, grandi firme sul palco

Diciassette appuntamenti che vedranno protagonisti docenti, ‘alumni’ e allievi in un ricco calendario di concerti. Dal 29 gennaio al 26 settembre ecco la ventunesima edizione dei ‘Concerti dell’Accademia’, rassegna realizzata dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola in collaborazione con il Comune.

"La nostra rassegna concertistica, giunta alla ventunesima edizione, è uno specchio dell’attività didattica di eccellenza perseguita con costanza e perseveranza dall’Accademia di Imola – sottolinea Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola –. Riflette le tematiche e i progetti curati dalla comunità didattica, i successi dei propri allievi, e le opportunità uniche che l’Istituzione cavalca all’insegna della serietà e dell’altissima qualità".

Focus dell’edizione 2025 è la prestigiosa collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna, che ha inserito nella propria Stagione Sinfonica due appuntamenti in collaborazione con l’Accademia di Imola, entrambi ‘anteprima’ del progetto didattico dedicato a Johannes Brahms che si svilupperà nel prossimo autunno. Il cartellone della rassegna i Concerti dell’Accademia si suddivide in due serie: Master e Young. La prima ha come protagonisti docenti ed ex allievi dell’Accademia, è in programma alle 20.45 nella Sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani. Inaugurazione mercoledì 29 gennaio con Artisti in trio: Anton Dressler al clarinetto, Alain Meunier al violoncello e Ingrid Fliter al pianoforte eseguiranno la Sonata in La minore "Arpeggione" di Franz Schubert, la Sonata in Mi bemolle maggiore di Brahms e il Trio in Si bemolle maggiore di Beethoven. La Serie Young ha come protagonisti gli allievi più talentuosi dell’Accademia dei diversi indirizzi musicali, che si esibiscono in formazione solistica e cameristica. L’ingresso ai concerti della Serie Young è gratuito fino ad esaurimento posti. Per assistere ai due concerti di Brahms all’Auditorium Manzoni è necessario acquistare il biglietto consultando il sito del Comunale di Bologna. Per i sei appuntamenti in Sala Mariele il costo singolo del biglietto è di 10 euro, con possibilità di abbonamento.