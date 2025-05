Giovani e iniziative. Ecco le priorità

C’è subito qualcosa che emerge intervistando i residenti di Toscanella: la mancanza di luoghi di ritrovo che possano stimolare positivamente la crescita di adolescenti e giovani adulti. Talmente evidente che a notarla non sono solo i diretti interessati, ma anche le persone più anziane. Senza un punto comune per aggregarsi, spiegano gli intervistati, i ragazzi si trovano spesso a vagare senza una meta precisa. Anche per i grandi le attività scarseggiano e sono costretti a proseguire la ricerca altrove, a Dozza o più lontano. Nel frattempo, alcuni negozi del paesino si trovano in difficoltà proprio per l’assenza di acquirenti, soprattutto giovani che preferiscono comprare online o, di nuovo, altrove. Questo ha già portato alla chiusura di diversi esercizi, tra cui l’edicola locale. Della vendita di giornali adesso si occupa il Mini Bar, che sembrerebbe tra i sopravvissuti alla pandemia che ha reso altri spazi deserti. A Toscanella il verde non manca; tuttavia i bambini fanno fatica a godere dei numerosi parchi per l’insufficienza di zone ombreggiate dove rifugiarsi nelle ore di sole più cocente. Per quanto riguarda la sicurezza, il paese sarebbe migliorato sulla questione della microcriminalità, ma attenzione ai furti di borse al supermercato.

Interviste a cura di Aleksandra Arandelovic