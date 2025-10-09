Giovani imprenditori, il presidente: "Per me è una grande responsabilità. Il confronto sarà una delle chiavi"

Da Borgo Tossignano all’Emilia-Romagna. Dall’azienda di famiglia a rappresentare tutti i Giovani imprenditori di Confartigianato a livello regionale, da Piacenza a Rimini. Roba mica da poco. Denis Dall’Osso da poche settimane ne è diventato il presidente, a 28 anni. "Per me questo ruolo è molto importante, mi dà tanta responsabilità. Sono molto felice e onorato di questo incarico. Questa esperienza mi farà crescere tanto, con un confronto continuo con altri imprenditori. L’Emilia-Romagna è molto varia. Per questo ascoltare e parlare con gli altri sarà fondamentale", racconta Dall’Osso, alla sua prima intervista da neo presidente, subentrato a Lorenzo Bernardi.

Un borghigiano doc, da sempre residente a Borgo Tossignano, diplomato in Ragioneria e già da 12 anni dentro l’azienda di famiglia. Oggi infatti riveste il ruolo di amministratore della N.D. Dall’Osso Srl, impresa artigiana nel settore metalmeccanico, operante da più di 25 anni nella carpenteria metallica. "Appena ho potuto, a 16 anni, ho iniziato a lavorare. Sono iscritto anche all’Università di Bologna in un corso di Gestione e innovazione d’impresa. Il sapere non ha mai un limite", prosegue Dall’Osso.

Innovazione, digitalizzazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale sono temi molto cari al neo presidente. Ovvero, come e quando usare la tecnologia all’interno di un’azienda. "Ci vorrebbero più tavoli di confronto tra istituzioni e giovani. Questo serve anche a fare maggiore esperienza, soprattutto in un contesto che spesso vive di incertezza". E poi la formazione con dei corsi specifici e gli incentivi: "Ne servirebbero di più", spiega Dall’Osso. Secondo il report di Confartigianato Emilia-Romagna in regione le imprese gestite da under 35, a fine 2024, erano 31.603, il 7,3% del totale. Una su tre di queste è artigiana.

E poi, tra i temi cari a Dall’Osso, c’è il passaggio generazionale. Secondo il Censimento Istat dal 2016 al 2022 una impresa su dieci, in Emilia-Romagna, è stata interessata da questo processo. Una percentuale, dell’11,2%, superiore alla media nazionale (9,1%). "Bisogna favorire questo ricambio ancora di più. Sostenibilità e innovazione devono essere all’ordine del giorno. Parliamo di un argomento delicato e molto complesso. Nel pratico: mio padre, nel dialogo con mio nonno, si capiva molto meglio di come dialoghiamo io e mio padre", prosegue il neo presidente.

Segno che i tempi sono cambiati. E di pari passo anche le esigenze, le modalità e gli obiettivi lavorativi. "Ora che però ho vissuto un confronto continuo riusciamo a capirci meglio", dice Dall’Osso. Ecco quindi l’importanza del dialogo. Per avvicinare gli imprenditori di diverse generazioni, per mantenere le imprese sul territorio e per favorire l’ingresso nell’associazione di nuovi giovani imprenditori, "consapevoli che Confartigianato ci può aiutare tanto a sviluppare e fare crescere le nostre attività, grazie al suo sistema formativo e al continuo confronto con un mondo imprenditoriale", conclude Dall’Osso. Stare tra la gente, vivere per la gente ed essere per la gente. Praticità e confronto. Questo è l’imperativo del neo presidente.