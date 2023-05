Giovedì la ‘Chiave della città’ a Domenicali

Ora c’è anche la data per la consegna della ‘Chiave della città’ a Stefano Domenicali, imolese e amministratore delegato della Formula 1.

La cerimonia (a invito e aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti) si terrà infatti giovedì alle 16.30 nella sala del Consiglio comunale, in Municipio. Sarà il sindaco Marco Panieri a omaggiare del riconoscimento Domenicali.

"È un imolese che rende orgogliosa la nostra città nel mondo, con la quale ha un legame profondo e che lo accompagna dagli inizi della sua carriera, e che dal 2020 è amministratore delegato di Formula 1 – ha ricordato ieri lo stesso sindaco Panieri –. Un grande manager Italiano, che ha guidato importanti società nel nostro Paese e che oggi porta avanti nel mondo i valori dell’italianità e del made in Italy". E ancora: "Imola ringrazia, omaggia e ammira la figura di Domenicali per l’esempio, la carriera e i valori che ha incarnato nel corso degli anni come professionista, manager e uomo".

La consegna avviene nell’ambito del 70esimo anno di attività dell’Autodromo e in occasione dello svolgimento del Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. Non si tratta del primo riconoscimento che Imola conferisce a Domenicali. Nel 2004 l’Amministrazione comunale gli aveva infatti assegnato il Grifo. Al capo della Formula 1 è stata inoltre consegnata la riproduzione in ceramica della mappa della città disegnata da Leonardo da Vinci.

Infine, nel 2016, ai tempi in cui era presidente e amministratore delegato di Lamborghini, Domenicali aveva ricevuto dal gruppo civico ‘Insieme si vince’, rappresentato al tempo in Consiglio comunale (tra i banchi dell’opposizione) da Nicolas Vacchi, il premio ‘Nati sotto l’Orologio’. Si trattava, in quest’ultimo caso, di premio ‘pop’ nato per protestare contro il Comune, la cui linea quando c’era da conferire riconoscimenti ai suoi concittadini illustri era ritenuta ‘troppo tradizionalista’.