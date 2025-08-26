Giovedì ultimo atto di ’Sotto le stelle di Dozza’

Ultimo atto, dopo un’estate di successi, per l’edizione 2025 del festival teatrale e musicale ‘Sotto le stelle di Dozza: i Comici del Borgo’. Giovedì in Piazza Libertà a Toscanella, con posti limitati a sedere e prenotazione consigliata (353.4045498 Whatsapp – 0542.43273), saliranno sul palco Andrea Ferrari e Francesco Preci. Una doppia proposta di intrattenimento da non perdere, con la conduzione di Davide Dalfiume che è anche direttore artistico del format ideato sei anni fa dal municipio del borgo insieme all’associazione ‘La Bottega del Buonumore’.

Ottimo, infatti, il bilancio generale di questa sesta edizione dal punto di vista dell’affluenza e del gradimento del pubblico. Andrea Ferrari, attore teatrale modenese attivo dal 1998, è noto per la sua abilità nel giocare con parole, dialetti ed inflessioni locali. Un vero cultore della tradizione linguistica italiana che porta in scena con ironia e identità. Insieme a lui, il carismatico cantante e showman Francesco Preci per aggiungere un pizzico di ritmo e leggerezza alla serata.

Un epilogo pensato per celebrare la comicità, il territorio e quel patrimonio lessicale che rappresenta un baluardo culturale e della tradizione da salvaguardare con decisione. Un orgoglioso elemento distintivo che rafforza il senso di appartenenza alle comunità dei piccoli paesi dell’entroterra italiano. Un capitale linguistico ricco di variegate sfumature e caratteristiche peculiarità, anche in raggi chilometrici di distanza piuttosto ridotti tra una realtà e l’altra.