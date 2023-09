Gira di notte con il coltello. Denunciato un 14enne

Girava di notte con il coltello a portata di mano. Per questo è finito nei guai, a soli 14 anni. I carabinieri del Radiomobile di Imola hanno infatti denunciato il 14enne, italiano, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La denuncia è scaturita durante un controllo del territorio che i militari dell’Arma stavano facendo lunedì notte, in una zona industriale vicina alla stazione. Alle ore 2,35, l’attenzione dei carabinieri è stata richiamata dalla presenza di un paio di giovani in sella a uno scooter che stavano viaggiando a velocità sostenuta e a fari spenti.

Preoccupati per l’incolumità dei due ragazzi che si potevano fare male, i carabinieri, dopo aver intimato loro di rallentare e fermarsi, li hanno controllati, identificandoli in due minorenni italiani, studenti e incensurati: un 15enne, che era alla guida, e un 14enne seduto sul sedile del passeggero. Visto il comportamento dei due e l’orario, i militari si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo che è terminato col ritrovamento di un coltello a serramanico che il 14enne teneva nel marsupio. I carabinieri hanno sequestrato l’arma e accompagnato i due minorenni in caserma, in attesa di riaffidarli ai rispettivi genitori che sono stati informati e invitati a presentarsi nella caserma di via Cosimo Morelli. Il 15enne, alla guida dello scooter, non è stato denunciato. Del caso si occuperà ora la Procura dei minori.