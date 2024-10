Imola, in tremila al Giro dei Tre Monti: una giornata di festa e di sport

Imola, 7 ottobre 2024 – Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice all’edizione numero 55 del Giro dei Tre Monti. Poco più di 2.700 persone si sono date appuntamento ieri all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la giornata clou dell’evento podistico.

Numero che, con l’aggiunta dei 228 giovanissimi partecipanti delle scuole della città al 31esimo Gran premio ‘Promesse di Romagna’ di sabato (con l’Istituto Comprensivo 6 al vertice della classifica dei più numerosi, ndr), ha sfiorato quota 3.000 unità complessive, a un passo dal record dello scorso anno di 3.200 presenti. Una domenica di festa che si è divisa tra l’attesa corsa competitiva Fidal, capace di richiamare 495 atleti, ed i 2.212 iscritti alla camminata ludico-motoria sulla doppia distanza di 5 e 15,3 chilometri.

Gloria assoluta tra i big, e storica doppietta dopo l’affermazione dell’anno passato, per Luis Matteo Ricciardi, tesserato per l’Atletica Imola Sacmi Avis che ha coperto la distanza piena in 50’07. Alle sue spalle, 35 secondi dopo, Marco Zanini (Team Misano) poi Enrico Bartolotti (Atletica Avis Castel San Pietro) arrivato al traguardo a 49’’ dal vincitore.

Il Giro dei Tre Monti all’autodromo

Tra le donne, invece, gradino più alto del podio per Valentina Landuzzi (Podistica Pontelungo Bologna) che ha chiuso con il tempo di un’ora e tre secondi. Seconda a 22’’ l’imolese Federica Cicognani (Atletica Sacmi Avis) poi Rosa Alfieri (Circolo Minerva) a 3’46’’. “Tutto è andato per il meglio – ha commentato dall’organizzazione Marino Casadio –. Dal punto di vista climatico è stata davvero una giornata stupenda per correre e non si sono registrati infortuni”. E ancora: “Numero dei partecipanti un pelo sotto a quello dell’altra volta ma non mi stupisce – ha aggiunto –. L’anticipo della data rispetto alla consueta finestra di metà mese, quando sulla pista in riva al Santerno ci saranno le Finali Mondiali Ferrari, è coinciso con i concomitanti Campionati Italiani Fidal di Arezzo che qualcosina hanno rosicchiato via. Siamo, comunque, molto soddisfatti”.

Podio, tante anche le scuole iscritte

Un successo a tutto tondo perché anche le iniziative collaterali hanno risposto alla grande. Dalla prova glicemica gratuita insieme ai volontari di Glucasia, associazione Diabetici del Circondario Imolese, e alle infermiere del centro diabetologico dell’Ausl, alla collaborazione con gli studenti del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna nella sede formativa di Imola/ Montecatone. In tal senso, molto apprezzato il convegno ‘Il percorso della riabilitazione – Dal trauma al reinserimento sociale’ con tanti esperti organizzato in autodromo. “Una festa di sport, solidarietà e inclusione che ha unito il circuito con le nostre colline dei Tre Monti – ha scritto sui social il sindaco di Imola, Marco Panieri –. Grazie agli oltre 150 volontari, a tutti i partecipanti e al comitato organizzatore Atletica Imola Sacmi Avis”.