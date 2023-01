"Gita troppo cara", protestano i genitori

di Claudia Eleonora Traversa

Malcontento generale tra alcuni genitori degli alunni della scuola media Sante Zennaro, l’istituto in via Pirandello. Motivo: un viaggio di istruzione in Sicilia di quattro giorni pe ril quale le famiglie dovrebbero sborsare, come da preventivo, circa 700 euro. Ecco quindi il disappunto di diversi genitori, preoccupati ed indignati per i prezzi esorbitanti proposti, visto anche il periodo storico attuale costellato di aumenti e rincari.

"Dopo tre anni di stop – riferisc eun padre – le scuole hanno fortunatamente ripreso ad organizzare gite e viaggi di istruzione e di questo son contento. Proporre, però, un preventivo di 700 euro, con tutte le difficoltà economiche che molte famiglie stanno attraversando a causa dei rincari, mi sembra un po’ eccessivo nonchè vergognoso".

"La scuola parla tanto di inclusione – prosegue il genitore – ma in questo modo sembra, invece, proprio voler creare divario e differenze tra gli alunni che partiranno per il viaggio e quelli che magari non potranno permettersi di partecipare".

"Ciò porta indubbiamente i ragazzini a demoralizzarsi – continua il padre – senza contare le prese in giro che dovranno subire magari da altri compagni. Trattasi di un istituto che, tra le altre cose, organizza anche attività interessanti e che promuove iniziative di sensibilizzazione verso tematiche delicate come il bullismo, ad esempio. Dal momento, però, in cui vengono proposti preventivi dai prezzi così proibitivi mi viene da pensare che tutte quelle belle iniziative proposte siano in realtà solo di facciata e che di concreto non ci sia nulla. Confidiamo in una riduzione nei prezzi dei preventivi".

Per contro, la dirigente scolastica dell’istituto, Adele D’Angelo, sottolinea il carattere provvisorio del preventivo. Specifica, inoltre, che ogni viaggio di istruzione organizzato viene approvato dal Collegio docenti solo in seguito a scrupolose valutazioni.

"Tutte le gite ed i viaggi di istruzione vengono scrupolosamente valutati dal Collegio docenti e, solo successivamente, approvati. Ad oggi non c’è ancora nulla di definito, stiamo ancora valutando i vari preventivi. Sinceramente neanche noi ci aspettavamo un prezzo così alto – rileva la dirigente scolastica – e proprio per questo stiamo effettuando dei sondaggi tra i genitori per capire se c’è disponibilità da parte loro oppure no. Se non ci saranno sufficienti adesioni cambieremo meta. Ci tengo a precisare che buona parte del costo della quota di partecipazione è compresivo anche dei biglietti aerei".

" Non sono assolutamente d’accordo – sottolinea la D’Angelo – sul fatto che la scuola venga dipinta come promotrice di disparità tra gli alunni più abbienti e quelli, le cui famiglie, hanno minori disponibilità economiche. Oltre alla Sicilia abbiamo in programma molte altre gite, tra le quali Milano e Malta, i cui preventivi sono decisamente più abbordabili. Questo proprio per non lasciare indietro nessuno e per permettere a tutti di partecipare. La vacanza studio è da sempre notoriamente la più costosa, ma non possiamo certo escluderla solo perché alcune famiglie non possono permetterselo".