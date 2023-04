Giudice di Pace, nuova sede dall’8 maggio

Finalmente c’è anche una data ufficiale: l’ufficio del Giudice di Pace sarà operativo nella nuova sede di Palazzo Calderini, nel cuore del centro storico, lunedì 8 maggio. Il trasloco dai locali in piazzale Pertini (area ex Cogne) al civico 84 di via Cavour (immobile a lungo sede della Pretura) è atteso da anni. E gli slittamenti, negli ultimi tempi, sono stati numerosi. Soltanto a inizio 2022, si contava di inaugurare l’immobile riqualificato già il successivo mese di aprile. Poi si era parlato di settembre-ottobre. Infine, ecco l’agognata riapertura di quella che fino al 2013 era la sede della sezione distaccata del tribunale di Bologna. E che nel prossimo futuro sarà anche la nuova ‘casa’ dell’associazione degli avvocati imolesi.