Giunta e maggioranza, equilibri interni ridisegnati dalle urne

Le primarie del Pd mettono alla prova la tenuta della Giunta. E potrebbero riequilibrare i rapporti di forza all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Marco Panieri. Nel lato sinistro del Consiglio comunale, infatti, a giorni cambierà nome il gruppo ‘Imola Coraggiosa’, nato nel 2020 pochi mesi dopo l’elezione di Elly Schlein in Regione ma a livello locale ormai lontano da quell’esperienza.

In vista di domenica, buona parte del Pd imolese si è schierato con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nella sua scalata al vertice del partito. L’ultima a farlo in ordine di tempo è stata la segretaria Francesca Degli Esposti. Prima di lei, erano arrivati i sostegni di Panieri, del vicesindaco Fabrizio Castellari e degli assessori Daniela Spadoni e Pierangelo Raffini. Sempre per quanto riguarda la Giunta, ha preferito invece non schierarsi Giacomo Gambi, mentre Elisa Spada è nel comitato pro Schlein pur da non iscritta al Pd.

Venendo poi alla maggioranza, la capogruppo Dem in Consigio comunale, Bruna Gualandi, ha firmato l’appello dei sindaci per Bonaccini. E il resto dei suoi dovrebbe essere sostanzialmente tutto al fianco del governatore. Non si sono invece pronunciati i civici di Imola Corre, al pari della loro referente in Giunta, Elena Penazzi (super partes anche l’assessore tecnico Michele Zanelli).

Più interessante è quanto capita in queste ore all’interno di Imola Coraggiosa. Il capogruppo Filippo Samachini (nella foto), entrato in Consiglio comunale dopo la promozione di Spada in Giunta, si è da tempo smarcato dalla scelta di Schlein di candidarsi alla guida del Pd.

E a giorni rimarcherà tale distanza cambiando nome al gruppo appoggiato dai ‘Comunisti imolesi’ guidati da Nino Villa. Resterà in maggioranza, pur pungolando forse in maniera ancora maggiore rispetto a quanto fatto fino a oggi quel Pd ‘accusato’ di essersi spostato troppo al centro.

e. a.