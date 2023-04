Giunta e negozianti uniti "Rilanciamo il centro"

Un patto per il rilancio del centro storico. Erano un centinaio gli operatori economici del centro storico arrivati lunedì sera in Consiglio comunale, assieme ai vertici delle loro associazioni di categoria, raccogliendo l’invito del sindaco Marco Panieri e dell’assessore Pierangelo Raffini. La Giunta, sulla scia delle recenti polemiche legate all’aumento delle tariffe per i dehors (adeguamento Istat) e a fronte di un quadro caratterizzato da troppe chiusure, aveva deciso infatti di convocare gli Stati generali del settore.

"Abbiamo visto una presenza ampia, oltre ogni aspettativa e come mai era accaduto nei precedenti incontri – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Sappiamo che i problemi sono tanti. I bisogni che emergono sono numerosi e viviamo in un tempo di difficoltà. Tuttavia abbiamo visto quell’interesse e quella voglia di riscatto che anima tanti operatori, commercianti, artigiani e altri che sicuramente sarà fondamentale per realizzare quel cambio di passo che occorre nello sviluppo del nostro centro storico".

Dal canto suo, la Giunta promette di non tirarsi indietro: "Il Comune deve fare la sua parte, la sta facendo e la farà – assicura il primo cittadino –. Pensiamo all’illuminazione pubblica completamente rinnovata e agli spazi dell’ex bar Bacchilega, del Dulcis e a quelli dell’Agenzia del demanio in Piazza Gramsci, tutti luoghi che torneranno ad avere attività. Ma non solo: gli investimenti sull’asse stazione-Autodromo, i nuovi eventi, la Rocca Sforzesca, palazzo Tozzoni e palazzo Calderini con il ritorno in centro di uffici comunali. Ma come abbiamo condiviso anche con gli operatori, è necessario un cambio di mentalità e di approccio da parte di tutti, a cominciare da chi il centro storico di Imola lo vive. Abbiamo visto una platea di persone sensibili, attente, propositive, che siamo certi potranno dare il loro contributo in questa direzione".

Soddisfatto anche l’assessore Raffini: "Ritengo che sia stato un incontro importante, sia in termini di partecipazione che di prima condivisione del progetto sul centro storico, che coinvolge tutti i soggetti protagonisti – conclude il titolare delle deleghe al al Centro storico e alle Attività produttive –. Da qui si sviluppa un lavoro di attenzione, di ascolto e di partecipazione che dovrà portare all’attuazione di azioni, anche sperimentali, che scaturiranno da questo confronto".