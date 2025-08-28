Giunta, il rimpasto è fatto. Giorgia Grazia è la nuova assessora. La Savoia diventa vicesindaca

Si è delineata la fisionomia della nuova giunta di Castel Guelfo dopo le dimissioni annunciate un mese fa dall’ex vice sindaco Eleonora Negroni. La decisione della giovane (che resterà nel gruppo di maggioranza di ‘Insieme per Castel Guelfo’ come consigliera eletta, ndr) è stata messa nero su bianco lunedì scorso e inviata tramite pec agli uffici del municipio di Palazzo Malvezzi Hercolani. Così il sindaco Claudio Franceschi non ha perso tempo e dopo un rapido casting, chiaramente focalizzato alla ricerca di una figura femminile per garantire gli equilibri di genere al novero dei suoi più stretti collaboratori, ha puntato forte sul profilo di Giorgia Grazia.

Nata il 14 aprile del 1982 a Medicina, Grazia è laureata in ingegneria e si occupa di consulenze in materia di sicurezza come libera professionista. Impegnata da tempo tra le fila di ‘Associando’, realtà di volontariato che promuove la raccolta fondi a sostegno delle attività scolastiche del plesso ‘Giovanni Paolo II’ del paese, è alla sua prima esperienza in ambito istituzionale. Per lei sono pronte deleghe importanti: scuola, legalità, pari opportunità, politiche giovanili, partecipazione e cittadinanza attiva, associazionismo e volontariato, tutte ereditate dalla Negroni. E il bilancio? Torna nelle mani del primo cittadino.

"Ringrazio il sindaco Franceschi per l’opportunità di poter mettere a disposizione dell’intera comunità l’esperienza accumulata negli anni in diversi ambiti operativi, pur non facendo parte dell’amministrazione – sono state le prime parole a caldo della neo assessora Grazia –. In particolar modo per quanto riguarda scuola, giovani e tessuto associazionistico". Con le idee chiare: "Ascolto, dialogo, capacità di comprensione e raccolta delle istanze in arrivo dai cittadini con l’obiettivo di esercitare al meglio il compito di collegamento tra l’ente e la collettività – ha aggiunto –. Al sistema scuola, che ho avuto modo di conoscere da vicino in virtù di quanto fatto negli anni da volontaria, tengo molto. A Castel Guelfo ci sono tante persone che, ogni giorno, dedicano un po’ del proprio tempo libero alla comunità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

In parallelo, poi, l’assessora Valentina Savoia è stata nominata nuova vice-sindaco: "Dopo la decisione della Negroni abbiamo stretto i tempo per garantire alla giunta la continuità operativa – ha sottolineato Franceschi –. Il curriculum dell’assessora Grazia parla chiaro: conclamate capacità, spiccate attitudini e la profonda conoscenza dei comparti strategici che riguardano scuola e associazioni".