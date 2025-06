Giustizia di prossimità. Ecco lo sportello

Con l’accordo biennale tra l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna e il Nuovo Circondario Imolese nasce un presidio di giustizia di prossimità, in via Boccaccio 27. Il servizio facilita l’accesso ai servizi legati all’esecuzione penale esterna, evitando spostamenti a Bologna e rafforzando la rete territoriale. Gli sportelli sono aperti martedì e giovedì dalle 8 alle 17.30, mercoledì dalle 8 alle 14, con appuntamenti fissati dagli operatori. Il presidio offre spazi attrezzati per colloqui, progettazione, consulenza sulle misure alternative e promozione della giustizia riparativa. Mira a migliorare il contatto con l’utenza, coordinare i servizi sociosanitari e collaborare con il Terzo Settore, favorendo co-progettazione e corresponsabilità. L’intesa rappresenta un modello replicabile di cooperazione interistituzionale per affrontare le nuove sfide normative e sociali.