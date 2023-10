Giusto dare la precedenza alla Formula 1

Signorini

E così si riapre il dibattito tra chi sostiene che, pur di avere il Circus in città, si può ’sacrificare’ tutto o quasi e chi invece preferirebbe più manifestazioni, magari rinunciando al più grande degli eventi.

Una cosa però deve essere chiara: per un autodromo la regina delle manifestazioni non può che essere la Formula 1 che, tra l’altro, rappresenta una vetrina globale per il territorio senza paragoni. Insomma, con il Circus, Imola fa davvero il ’giro del mondo’. Soprattutto in questi anni, da quando l’imolese Stefano Domenicali ha preso il timone del Mondiale. La Formula 1, infatti, è tornata a ’spostare’ centinaia di migliaia di persone in ogni weekend che si corre con ascolti televisivi da epoca dei grandi fasti. E se la Ferrari tornasse a essere competitiva, combattendo per la vittoria finale, i numeri subirebbero un’ulteriore impennata.

Insomma, rinunciare alla Formula 1 non sarebbe sicuramente una scelta lungimirante.

Poi è ovvio che una stagione senza (o quasi) moto lascia sicuramente l’amaro in bocca. Ma, come ha lasciato intendere la stessa Formula Imola, per la Superbike si tratterebbe soltanto di un arrivederci. E ci auguriamo tutti che sia davvero così.