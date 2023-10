Giusto dare la precedenza alla Formula 1

Cari amici del Carlino, "come avete scritto sulle vostre pagine, ora è ufficiale: l’Autodromo di Imola ha perso la Superbike. Un colpo al cuore per noi appassionati di moto". Inizia così la lettera di Riccardo che, prendendo carta e penna, ha deciso di scrivere al nostro giornale per manifestare la sua amarezza per la perdita dell’importante manifestazione. Una perdita che brucia sicuramente considerando che il circuito in riva al Santerno, oltre che essere un ’must’ della Formula 1, è sempre stato anche il tempio delle due ruote. Basti pensare alle epiche battaglie della Motomondiale andate in scena tra le curve dell’Enzo e Dino Ferrari.