Gli abiti del Carnevale di Venezia conquistano il centro civico

Tantissimi visitatori e grande apprezzamento per la mostra degli abiti partecipanti al Carnevale di Venezia della collezione di Simone Fracca che si è tenuta nel centro civico di Osteria Grande nella giornata di domenica. A visitare la mostra e a complimentarsi con l’autore, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa, era presente il vicesindaco Andrea Bondi. Grande soddisfazione, quindi, per l’autore delle 25 splendide creazioni, vere e proprie opere d’arte, presentate con un’ambientazione molto curata, illuminate da candele e candelabri, con sottofondo musicale a tema, e corredate dalle foto delle varie edizioni del carnevale veneziano cui hanno partecipato e dalla proiezione di video del complesso procedimento di vestizione. Simone Fracca, che da tempo coltiva questa passione affascinante e impegnativa, è già al lavoro sulla nuova maschera per l’edizione 2024, della quale per l’occasione ha presentato in anteprima un abbozzo, che non ha mancato di stuzzicare la curiosità degli entusiasti visitatori. "Quella di Simone Fracca, hair stylist nato e cresciuto ad Osteria Grande con negozio ad Ozzano dell’Emilia, è una passione nata per caso 12 anni fa – spiegano gli organizzatori –, ma che è diventata sempre più forte fino a raggiungere i primi posti del concorso veneziano “La Maschera più bella”. Uniche sono le stoffe e i disegni dei suoi abiti creati dal suo estro e dalla sua fantasia".