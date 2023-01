Gli agricoltori: "Fitofarmaci, no ai nuovi limiti"

I limiti all’uso dei fitofarmaci decisi dall’Unione europea rischiano di mandare ancora più in crisi i bilanci delle aziende agricole del territorio. È l’allarme lanciato dalla Cia - Agricoltori Italiani Imola. Si aspetta di conoscere la percentuale reale di riduzione richiesta entro il 2030: attualmente è del 50% in meno, ma all’Italia è stato chiesto un impegno ulteriore che porta la percentuale fino a meno 62%. Una riduzione che arriverebbe come una mannaia sulla produttività e i redditi delle aziende.

"Quando ho saputo che l’Europa chiedeva all’Italia una riduzione dei fitofarmaci del 62% entro il 2030 per limitare l’impatto sull’ambiente ho pensato che il provvedimento avrebbe affossato definitivamente il patrimonio straordinario di aziende agricole e produzioni del nostro Paese – ammette la presidente di Cia Imola, Luana Tampieri –. Questo significa che agli agricoltori piace alzarsi la mattina, riempire un atomizzatore con un prodotto acquistato a prezzi esorbitanti e andare nei campi a trattare? La risposta è sicuramente e definitivamente negativa".

Gli agricoltori della Cia difendono infatti la bontà del proprio operato. "L’opinione pubblica addita ancora l’agricoltura come responsabile dell’inquinamento atmosferico, ma siamo i primi a voler salvaguardare l’ambiente dove lavoriamo – riferisce Tampieri –. Se però ci tolgono oltre la metà delle molecole che abbiamo a disposizione, già fortemente ridotte negli ultimi anni, rischiamo concretamente di chiudere per mancanza di produzione".

Ecco perché gli agricoltori spingono sul pedale del freno. "Chiediamo più tempo per mettere a punto soluzioni alternative come la ricerca genetica per il miglioramento varietale su piante della stessa specie – prosegue la presidente di Cia Imola –. Un tempo più che mai necessario visto che, mentre il mondo della scienza già lavora in questa direzione, a livello di commissione europea non esiste ancora una regolamentazione che consenta l’applicazione in campo".

Allo stesso modo, secondo Tamperi, occorrerebbe una maggiore diffusione delle tecniche che consentono di ridurre i fitofarmaci. "Ma le aziende agricole hanno parchi macchine generalmente obsoleti perché agli agricoltori, spesso over 65, non conviene più fare investimenti", va avanti la presidente della Cia imolese. E conclude: "Questa situazione che non potrà cambiare in pochi anni, ma la sostenibilità non può essere a carico delle aziende agricole o a senso unico, quello della salvaguardia ambientale. Bisogna consentire agli agricoltori di avere produttività, marginalità e dunque potenzialità di crescita e sviluppo".