Gli agricoltori: "Vogliono far sparire le aziende italiane. Ma noi non ci stiamo"

"Oggi noi siamo qui, ma tutti dovrebbero esserci. Il consumatore ha i suoi diritti, ma anche noi dovremmo averne. Invece non ne abbiamo e, soprattutto, non abbiamo stipendio. Quest’anno mi sono andati sott’acqua 23 ettari di terreno. Oltre che i problemi che ci sta dando l’Unione Europea, ci si è messo anche il Sillaro che nella mia azienda a Sasso Morelli ha portato a un disastro non da poco. E non ci sono stati dati risarcimenti". Parla con grande amarezza Mattia Galeati, uno degli agricoltori al presidio di Castel San Pietro. La preoccupazione è tanta. La rabbia pure.

"Vogliono far sparire l’agricoltura. Ed è terribile, perché la terra fa muovere tutto – dice Nicole Macchiavelli – Non accettiamo quello che sta accadendo al nostro settore. L’Europa ci vuole imporre un 4% di superficie da lasciare a riposo, che per una azienda agricola è un grave danno. Si vuole sostituire la produzione italiana con quella estera, ma noi non vogliamo. Ci accusano di essere poco ecologici – aggiunge Nicole –, eppure le importazioni dall’estero arrivano. Le persone devono aprire gli occhi e andare meno al supermercato e guardare più alle produzioni a chilometro zero".

La rabbia degli imprenditori risuona anche nelle parole di Stefano Mordini: "Ci stanno togliendo gli antiparassitari per la questione ‘green’ senza un sostituto, e questo ci fa perdere le nostre produzioni e i nostri impianti. Il paradosso – conclude con amarezza – è che nei nostri supermercati non c’è possibilità di scegliere, c’è roba che viene da fuori e che viene importata. Non ha senso".

Francesca Pradelli