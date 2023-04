Gli allenatori siano anche maestri di vita

Marco

Signorini

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. A creare troppe aspettative sui ragazzi sono infatti spesso gli stessi familiari e queste aspettative finiscono per trasformarsi in ’pressioni’ difficili da gestire. È invece fondamentale che siano mamme e papà per primi a spiegare ai ragazzi che lo sport è in primo luogo divertimento e che l’impegno per superare i propri limiti non deve trasformarsi in volontà di sopraffazione dell’altro. Chi gioca nell’altra squadra non è un nemico, ma un rivale ’momentaneo’ che va affrontato nel rispetto delle regole. La stessa cosa vale per i compagni di squadra. Se a un’amica o a un amico riesce meglio un esercizio, non è l’invidia che deve prendere il sopravvento, ma l’ammirazione che deve trasformarsi in una sana competizione per raggiungere quegli stessi livelli.

Perché ciò avvenga è ovviamente determinante il ruolo degli insegnanti che devono saper tirare fuori il meglio da ogni atleta senza generare invidie e gelosie.

Con una consapevolezza: quella che, nello sport come nella vita, per arrivare a traguardi importanti servono sacrifici e impegno.

Certamente, il ruolo di un allenatore impone delle scelte e, ogni scelta, non solo nelle competizioni, comporta la delusione di chi ’resta fuori’.

Gli esclusi, però, devono avere la maturità di non prendersela con chi è chiamato a decidere trovando invece dentro di sé la forza per superare i propri limiti ed essere tra i ’titolari’. Con una consapevolezza: anche chi allena è ’umano’ e ovviamente può sbagliare. L’importante, però, è che chi allena, dando l’esempio, sappia conquistarsi il rispetto della squadra usando la fermezza quando serve, ma senza mai travalicare i limiti del rispetto e con un concetto ben chiaro: lo sport deve essere allegria. Allegria di stare assieme esultando per le vittorie, ma anche consolandosi a vicenda dopo una sconfitta perché si vince e si perde tutti assieme.