Gli allenatori siano anche maestri di vita

Marco Signorini

Lo sport è competizione, ma anche e, soprattutto, amicizia. La vicenda delle atlete della Ginnastica Biancoverde, senza entrare nel merito dell’indagine della magistratura, ci offre lo spunto per fare alcune riflessioni.

Una riflessione che vale per le società sportive, per le famiglie dei ragazzi che le frequentano e per gli stessi ragazzi.

Nel paese in cui abita chi vi scrive la locale società calcistica ha messo subito le cose in chiaro. "Chi pensa di avere un figlio campione, lo porti pure in un’altra squadra" c’è scritto a caratteri cubitali in un cartello affisso all’ingresso.