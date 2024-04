Gli alunni dell’Orsini dal Papa

Un incontro davvero speciale quello per gli alunni della scuola secondaria "L.Orsini" dell’IC7. Accompagnati dalla dirigente Rossana Neri e dalla docente di religione cattolica Magda Zanotti, gli studenti e le studentesse Giulia Centonze, Panisa Pedram Parsi, Leonardo Scheda, Lisa Sgalaberni sono stati ricevuti da Papa Francesco a Roma.

L’occasione nasce dalla ‘Rete Nazionale delle Scuole per la Pace’, un invito del Santo Padre di lavorare per il bene di tutti, specie in questo periodo teso a causa delle guerre nel Medio-Oriente e in Ucraina. Un momento in cui si è parlato tanto di solidarietà e richiesta di pace. "Papa Francesco ha posto molta attenzione su due parole: la pace e la cura, perché prendendosi cura a vicenda si crea una comunità inclusiva e pacifica", raccontano i ragazzi. "Inoltre ci ha ricordato della tragica situazione dei bambini ucraini e palestinesi che hanno perso il sorriso. Questo ci ha commosso". Le riflessioni però non sono finite qui, anzi, sono scaturite in qualcosa di più profondo. "Quanto ha detto il Papa ci ha colpito molto – dicono i giovani – e ci siamo sentiti incoraggiati ad essere meno distratti riguardo ciò che accade nel mondo, visto che noi ragazzi siamo la generazione futura che dovrà risolvere ed evitare questi eventi". Una giornata che sicuramente gli alunni della scuola non dimenticheranno mai. E di cui hanno voluto rendere partecipe lo stesso Pontefice in una lettera che gli hanno consegnato: "La guerra uccide il futuro, la speranza di crescere serenamente, di studiare, lavorare, formare una famiglia. Ti preghiamo di continuare a far sentire la tua voce nel mondo che chiede la pace e condanna le guerre". Frasi scritte con un linguaggio semplice, ma pieno di consapevolezza su quello che accade giorno dopo giorno. Francesca Pradelli