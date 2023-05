Gli Amici dei pompieri ospitano gli sfollati

Il cuore grande dei vigili del fuoco della vallata del Santerno. Non solo interminabili giornate in prima linea sul fronte dell’emergenza ma anche un pensiero per chi, a causa delle diffuse criticità del territorio, vive una difficile esperienza lontano da casa. Così l’associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fontanelice Onlus, in occasione delle celebrazioni per il decimo compleanno del distaccamento della valle, ospiterà a cena questa sera tutti gli sfollati dell’area collinare imolese. Un’iniziativa condivisa con gli amministratori dei municipi colpiti dai molti disagi del meteo e con la Valsanterno pronta a partire, da domani, con la programmazione della Festa del Tortellino. Le modalità? Convertire immediatamente l’utile della Festa dei Pompieri già in agenda al campo sportivo di Borgo Tossignano, con tanto di ‘Pompieropoli’ dedicato a tutti i bambini, per tendere la mano a quei concittadini meno fortunati davanti all’emergenza. Appuntamento, dalle 18.30 in poi, nella zona sportiva borghigiana presso la grande tensostruttura allestita sul retro della tribuna dello stadio con tavoli e panchine. Una splendida parentesi solidale e aggregativa per confermare, ancora una volta, l’orgoglioso senso di unione della vallata alle prese con uno dei periodi più delicati della sua storia recente. Lo spunto, in arrivo dal personale dell’importante presidio locale di soccorso, rimarca l’attenzione dei vigili del fuoco fontanesi al tema sociale.