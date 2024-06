Gli anziani della Coccinella ospitano la Cra ’Virgo Fidelis’ di Bologna

Accoglienza per gli anziani della "Coccinella". Giovedì scorso gli ospiti della casa protetta di Castel San Pietro Terme hanno ospitato i pazienti e gli operatori della Cra "Virgo Fidelis" di Bologna. La conoscenza tra gli ospiti, però, è cominciata a gennaio, tramite delle videochiamate sulla Lim, la lavagna interattiva multimediale. "Una volta ogni due settimane li abbiamo fatti incontrare ’virtualmente’, sia in gruppo che individualmente, facendo affrontare loro argomenti di vario genere, dai commenti sull’attualità fino a confidenze personali – racconta Andrea Pittelli, responsabile delle attività educative e di animazione della cooperativa Elleuno –. I confronti ci sono stati anche tra gli operatori che hanno approfittato dell’occasione per imparare l’uno dall’altro e comprendere ancora di più cosa si possa fare per migliorare la qualità della vita dell’anziano".

L’obiettivo del progetto è quello di diminuire il senso di isolamento che prova chi vive dentro le case di cura. "Vogliamo far capire agli ospiti delle strutture che non sono soli e che ci sono tante altre persone, nei nostri territori, che vivono la stessa situazione. Persone che, come loro, hanno paure e fragilità – riprende Pittelli –. Speriamo di poter ricambiare a breve la visita a Bologna".