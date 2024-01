Gli appuntamenti per celebrare il giorno del Ricordo

Tenere viva la conoscenza per non dimenticare i tragici accadimenti che riguardarono gli italiani e le tante vittime delle foibe. Ma anche l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Così il municipio di Dozza ha in programma una serie di iniziative sul tema con un appuntamento in agenda il prossimo 2 febbraio. Ritrovo nella sala polifunzionale delle scuole Pulicari di Toscanella per la conferenza della presidente di A.N.V.G.D. Bologna, Chiara Sirk, dal titolo ‘L’Adriatico orientale: dai drammi del passato all’Europa di oggi’. Previsto anche l’intervento del suo vice Giovanni Stipcevich, esule da Zara, testimone diretto dei tragici fatti. Il tutto impreziosito dalla proiezione del filmato ‘Esuli’. Un momento di riflessione aperto alla cittadinanza, con la partecipazione delle classi terze della scuola media ‘A.Moro’, in agenda dalle ore 9.30 alle 11 anche in diretta streaming sul canale YouTube del municipio. Per tutte le altre sezioni del plesso, invece, è prevista una programmazione di approfondimento tra i banchi. Ma non è tutto. Il comitato provinciale di Bologna di A.N.G.V.D. mette a disposizione i contenuti del proprio sito e del canale YouTube con video di contestualizzazione storica, testimonianze e seminari di formazione per docenti. Senza dimenticare bibliografia, videografia e sitografia dedicate così come la biblioteca comunale di Toscanella ha in serbo un focus sugli specifici testi presenti nelle sale a scaffali del circondario imolese.