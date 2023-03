Gli attesi fondi del Pnrr Sesto Imolese, ecco i due milioni per la nuova scuola

L’inserimento del progetto al secondo posto della graduatoria delle opere da candidare ai fondi del Pnrr, varato nelle scorse settimane dalla Regione, aveva fatto capire che il traguardo era vicino. Ora c’è anche l’ufficialità: il Comune ha ottenuto i due milioni di euro richiesti per la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese.

Il via libera al finanziamento è contenuto nel decreto direttoriale relativo ai piani regionali del Pnrr, che a sua volta fa riferimento a un provvedimento ministeriale Nello stesso decreto, sono inoltre inseriti anche i 139.500 euro destinati sempre all’ente di piazza Matteotti, per interventi di manutenzione e riqualificazione del plesso scolastico di Sasso Morelli, che ospita la scuola materna e quella elementare.

"Siamo molto soddisfatti per avere ottenuto queste risorse, a partire dai due milioni di euro per costruire la nuova di Sesto Imolese, che avevamo richiesto nell’ambito della misura aggiuntiva sul Pnrr che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha dedicato alla Regione e alla Città metropolitana – commenta il sindaco Marco Panieri –. Abbiamo fortemente voluto e cercato di essere inseriti in questo decreto perché vogliamo dare alle frazioni scuole più sicure, innovative e funzionali".

Il primo cittadino aveva illustrato questa nuova possibilità di un finanziamento di due milioni sul Pnrr (sui cinque milioni di euro di costo totale dell’intervento) nel corso del suo intervento al Consiglio comunale che si è svolto lo scorso 12 gennaio proprio al centro civico di Sesto Imolese.

"Gli altri tre milioni che servono per coprire il costo complessivo di realizzazione della nuova scuola li finanzieremo come Comune attraverso uno specifico mutuo – ricorda il primo cittadino –. Come abbiamo sempre detto, da quando ci siamo insediati, la nuova scuola di Sesto Imolese si farà: la sua costruzione è una priorità per la nostra Amministrazione".

Per quanto riguarda invece le tempistiche, "entro quest’anno verrà affidata la progettazione e intendiamo procedere, come da cronoprogramma, ad assegnare anche i lavori, che saranno avviati nel 2024 e completati in due anni dall’avvio" spiega Panieri.

La futura scuola di Sesto Imolese sorgerà in posizione più vicina al campo sportivo, rispetto all’edificio attuale. Verranno utilizzati anche i 2.500 mq di terreni che il Comune ha acquistato l’anno scorso, con un investimento di 200mila euro, proprio per edificare la struttura. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di non spostarsi durante i lavori. L’unica parte dell’attuale plesso che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, costruita nel 2010, da collegare al nuovo fabbricato.

Il nuovo edificio, che si estenderà su una superficie complessiva di circa 1.800 mq, equamente distribuita sui due piani, con elementari al piano terra e medie al primo piano, avrà una pianta a forma di ‘C’. L’ingresso pubblico si sposterà da via San Vitale, alla strada chiusa di accesso all’area sportiva in corrispondenza della palestra. L’attuale dotazione di parcheggi sarà raddoppiata.