Gli attori Fabio e Martina Scozzoli e la Carraro nel format ‘Alè Europe’

I campioni dell’Imolanuoto Fabio Scozzoli e Martina Carraro finiscono sotto i riflettori e diventano attori per un giorno. Lo hanno fatto ieri, e continuerannoa farlo anche oggi, registrando la settima puntata della serie Alè Europe, un format che mette insieme le vite dei campioni dello sport, scoprendo assieme ai loro racconti quelli che sono i progetti più importanti legati alla rinascita, alla riqualificazione e alla ricerca scientifica sostenuti dai fondi dell’Unione Europea.

Nell’episodio che è in corso di registrazione in città, Scozzoli e Carraro raccontano la loro storia di sportivi, compagni di squadra ma anche nella vita visto che sono marito e moglie.

Accanto alle loro storie si cercherà di scoprire punti di contatto con il Laboratorio aperto di Bologna, il più grande polo collaborativo culturale europeo situato in piazza del Nettuno, collegato ad altri laboratori bolognesi e a Cesena, progetto protagonista della puntata.

Il progetto del Laboratorio aperto di Bologna si propone di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del capoluogo emiliano-romagnolo anche attraverso interventi di riqualificazione degli spazi pubblici istituzionali adiacenti Piazza Maggiore.

La serie (12 puntate previste) è prodotta dalla Red Carpet, società del Gruppo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, e sarà disponibile gratuitamente su Chili a partire da aprile.

Chissà che per la coppia d’oro dell’Imolanuoto non possa essere un primo assaggio anche di un futuro nel mondo dell’intrattenimento. Magari, sempre per restare nel mondo del nuoto, seguendo le orme della coppia Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Pechino Express.

Per la coppia di ranisti dell’Imolanuoto si tratta comunque solo di un piccolo fuoriprogramma alternativo, visto che al momento sono entrambi concentrati ad allenarsi in vasca in vista dell’impegno con i prossimi campionati assoluti dal 13 al 17 aprile a Riccione. Una tappa fondamentale, soprattutto per Martina Carraro, per puntare alla qualificazione ai successivi campionati mondiali in luglio.

l. m.