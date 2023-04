Gli auguri di compleanno a Marko

In viaggio dall’Austria fino a ‘casa Arnautovic’, passando per l’alberghiero Scappi di Castel San Pietro. Nell’ambito del Concorso Internazionale Bartolomeo Scappi in corso proprio in questi giorni in viale Terme, a far visita all’istituto castellano c’è anche una classe della scuola di Vienna ‘Tourismusschule 21’, che ha ospitato gli studenti castellani neppure due mesi fa.

Ebbene, nel corso della loro trasferta in terra emiliana, lunedì gli allievi austriaci hanno raggiunto Casteldebole, quartier generale del Bologna calcio, per augurare con uno striscione il buon compleanno all’attaccante austriaco rossoblù Marko Arnautovic, che a fine allenamento si è fermato con gli studenti assieme al compagno di squadra Stefan Posch, anche lui difensore austriaco della squadra di Motta.

Un incontro simpatico, imperniato sul tifo internazionale, concluso con una bella fotografia di gruppo negli spazi di Casteldebole.