Gli eterni amici: "Eravamo una famiglia. Con lavoro e sacrificio il sogno divenne realtà"

Ritrovarsi vent’anni dopo per ripercorrere le tappe, proprio come facevano sulle strade del Giro d’Italia o del Tour de France, di un viaggio sportivo irripetibile. Riavvolgere il nastro della memoria con qualche capello in meno in testa e qualche chilo in più. Ma i sorrisi sono quelli di sempre per cristallizzare la polvere dentro la clessidra. Già perché l’amicizia, specie quando si affrontano fianco a fianco milioni di chilometri tra salite e discese, è un valore intoccabile. Sacro. L’idea di un raduno, come già era avvenuto tempo fa in occasione dei dieci anni dalla fine dell’avventura a due ruote a pedali targata Mercatone Uno, è venuta a Fabiano Fontanelli. Un corridore tutta grinta, cuore e passione, scomodissimo per gli avversari negli ultimi cento metri prima del traguardo, che Marco Pantani adorava. Un gregario di quelli veri come non esistono più. E quando ‘Fontana’ chiama, tutti rispondono presente: "Sono contento, grazie a tutti – ha detto commosso Fontanelli –. Con qualcuno ci vediamo spesso, ma con altri compagni era davvero un bel pezzo che non ci incrociavamo". Dai ‘nostri’ Michele Coppolillo, Roberto Conti, Davide Dall’Olio all’ex ct della Nazionale Davide Cassani. Ma anche, tra gli altri, Luca Mazzanti, Oscar Pellicioli e Marcello Siboni. Tecnici, accompagnatori, massaggiatori, dirigenti e direttori sportivi come Giuseppe Martinelli e Davide Boifava: "Il luogo ideale, vicino alla biglia che raffigura l’eterno Marco Pantani, per riabbracciarci e vivere un momento speciale – ha sottolineato Cassani –. Qui sgorga ancora la passione. Romano Cenni e Luciano Pezzi dal 1997, dopo una prima esperienza agonistica con campioni come Casagrande, Bartoli e Cipollini, costruirono qualcosa di straordinario attorno al Pirata".

Già, una specie di famiglia. La situazione congeniale per rigenerare il campione di Cesenatico alle prese con un paio di batoste inferte dal destino: "Mio padre Luciano riversò tutta la sua fiducia su Pantani per realizzare il sogno di vincere un Giro d’Italia o un Tour de France – ha ricordato Fausto Pezzi –. Ha avuto ragione lui perché Marco centrò la storica doppietta nel 1998. Tra queste stanze il sogno di due grandi personaggi del ciclismo ha preso forma per diventare realtà". Tantissimi gli aneddoti da rinverdire tra la bici originale di Pantani del 1997 e quella di Ole Ritter con maglia griffata Germanvox, prima formazione di ciclismo del patron Romano Cenni negli anni ’60: "Insieme a Cenni e Pezzi ho costruito tassello dopo tassello quella compagine. Insieme a loro avevo sempre le spalle coperte – ha svelato Giuseppe Martinelli, direttore sportivo del sodalizio –. Sono stati anni incredibili che le nuove generazioni dovrebbero ripassare. Un gruppo di lavoratori e di gente tosta. Uomini veri capaci di compiere l’impresa". Poi gli aneddoti di Conti, Coppolillo e Siboni accomunati dal ricordo delle doti da marziano di quel fuoriclasse venuto dal mare: "Nel 1998, dopo la scorpacciata tra Giro e Tour, ritrovai Pantani in pieno inverno a Madonna di Campiglio per una sgambata – ha riavvolto il nastro della memoria ‘Coppo’ –. Io mi ero allenato senza sosta per intere settimane, lui inattivo da tre mesi. Sulle salite dolomitiche diedi tutto me stesso ma il Pirata non mollò mai la mia ruota. A due chilometri dall’arrivo mi staccò".

Mattia Grandi