Gli incontri di ’Narrazioni d’autunno’ per i più piccoli

Gli incontri di ’Narrazioni d’autunno’ proseguono per bambini coraggiosi o fifoni nelle biblioteche comunali di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande. Oggi dalle 10 c’è un doppio appuntamento: a Castello è in programma ‘Piccine creature, imprese grandiose’ a cura di Marco Bertarini, per la fascia di età 4-9 anni: "I coraggiosi, anche se piccoli, sono più forti di cento cavalieri". A Osteria, i volontari di Nati per Leggere presentano ‘E ora letture a volontà!’ (ore 10-10,45 per bebè dai 6 ai 24 mesi e ore 11-11,45 per i bimbi dai 2 ai 6 anni). La rassegna continua a Castel San Pietro: sabato 28 alle 10 ‘Minibombo compie 10 anni!’ per bambini della fascia 0-6 anni, con Nati per Leggere, che proporrà tanti libri per festeggiare insieme questo compleanno speciale. Mercoledì 31 alle 17 ‘Storie a lume di candela’ a cura di Acchiappapensieri, per bambini 3-6 anni. I posti sono limitati, si consiglia di prenotarsi allo 051 940064 o scrivendo a biblioteca@cspietro.it.