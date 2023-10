Gli incontri letterari: domenica sarà al centro il mare

Al Baccanale sono previsti anche appuntamenti letterari. Ecco alcuni dei prossimi. Domenica dalle 16 alle 19 in piazza Matteotti l’incontro ‘Storie di genti e di pesci dell’Adriatico’ (a cura di Chef to Chef). Si parlerà dei dieci libri imperdibili per conoscere i nostri mari. Ne parleranno Corrado Piccinetti, biologo marino (Fano), Roberto Petrucci, scrittore (Pesaro), Domenico Gnola, direttore Museo Marineria (Cesenatico), Simone D’Acunto, Cestha (Ravenna), Piergiorgio Vasi, Servizio pesca regionale, Franco Chiarini, Menù Associati. Venerdì 3, dalle 16 alle 17, sempre in piazza Matteotti, il professor Massimo Montanari presenta la sua ultima opera ‘Amaro. Un gusto italiano’ (Laterza, 2023). Segue dalle 17 alle 18 la presentazione del libro ‘Il cuoco pubblico’, tratto dal Dizionario delle Arti e de’ Mestieri (Venezia, 1775) di Marco Fassadoni. Ne parla Paolo Rambelli, professore dell’Università di Bologna. Venerdì 10 alle 16 in piazza Matteotti l’incontro ‘Il Touring Club Italiano e il mediterraneo’. "Lo spunto è offerto dalla presentazione del volume ‘Mediterraneo – storiaincontriculture’, un libro corale – sono 24 gli autori – come corali sono il passato e il presente del Mare Nostrum". Partecipano Massimo Montanari, consigliere Tci, che ha scritto un contribuito; Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano; Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring Club Italiano. Introduce Fabrizia Fiumi, Console Tci di Imola.