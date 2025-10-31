Gli Innovation Days. Intelligenza artificiale, digitale e sostenibilità . Un focus sul futuro

Il futuro passa dall’Autodromo. Giovedì 6 novembre, dalle 10 alle 13, l’Enzo e Dino Ferrari ospiterà la tappa regionale degli ‘Innovation Days 2025’, il ciclo itinerante di incontri promosso da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria. Un momento di confronto dedicato ai grandi temi che stanno ridisegnando l’economia e la società: Intelligenza artificiale, digitalizzazione, sostenibilità e formazione dei nuovi talenti.

Sotto il titolo ‘Dall’Ai alla Green energy: il futuro è già iniziato’, l’iniziativa punta a mettere in rete le migliori esperienze italiane, valorizzando le eccellenze territoriali e favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni e ricerca. L’appuntamento di Imola rappresenta una tappa strategica di questo percorso, proprio nel cuore di una regione da sempre simbolo di innovazione tecnologica e manifatturiera.

Ad aprire i lavori saranno Alessandro Curti, presidente della delegazione imolese di Confindustria Emilia; Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo; il sindaco Marco Panieri; Michele De Pascale, presidente della Regione.

Nel corso della mattinata, si alterneranno interventi di imprenditori, economisti ed esperti, chiamati a discutere delle opportunità che l’Intelligenza artificiale e la transizione verde offrono alle aziende e ai territori. Dalla trasformazione digitale ai modelli di impresa sostenibile, passando per l’efficienza energetica e le politiche pubbliche a sostegno dell’innovazione, il confronto servirà a delineare le prospettive di un sistema produttivo sempre più orientato al futuro.

Un recente studio del Centro studi confindustria – CSC Advisory ha stimato che raddoppiare la capacità innovativa di un sistema produttivo porterebbe a un aumento del 29% dell’export nei Paesi avanzati. Un dato che sottolinea come l’innovazione sia oggi il vero motore della competitività e della crescita.

Per l’Emilia-Romagna, che può contare su distretti tecnologici d’eccellenza e un solido legame tra università e impresa, l’appuntamento di Imola rappresenta anche un’occasione per condividere buone pratiche e tracciare nuove direzioni di sviluppo.

"Vogliamo che Imola diventi un laboratorio a cielo aperto di nuove idee, di tecnologie emergenti e di impresa sostenibile – dichiarano il sindaco Marco Panieri e l’assessore allo Sviluppo economico, Innovazione e Agenda digitale Pierangelo Raffini –. Ospitare gli ‘Innovation days’ significa riconoscere il lavoro che stiamo facendo per costruire un ecosistema pubblico dell’innovazione. La nostra missione è creare connessioni tra imprese, ricerca e istituzioni. L’innovazione non è un concetto astratto, ma una cultura condivisa che dobbiamo rendere accessibile a tutti".

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune. Partner principali sono Banca Ifis e Tim Enterprise; partner istituzionale Cdp; partner ufficiali Audi e Sace; partner locali Cortellazzo&Soatto, Enel e Unipol. Media partner Il Resto del Carlino.

Per partecipare in presenza è necessario registrarsi sul sito 24oreventi.com/idemiliaromagna2025.