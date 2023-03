Gli italiani al tempo della grande eclissi del 1870

‘L’eclissi degli italiani - la storia della grande eclisse del 1870’ è il titolo della conferenza in programma domani sera alle 21 in Biblioteca comunale a Imola (via Emilia, 80). L’iniziativa è a cura dell’associazione Astrofili imolesi, in collaborazione con l’Istituto nazionale di astrofisica. Una narrazione avvincente, quella affidata a Federico Di Giacomo (Astrofili imolesi e Inaf), che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia d’Italia, dal Risorgimento all’Unità, tra le vicissitudini e la passione di uomini che hanno trovato nella ricerca scientifica e nell’astronomia la loro ragione di vita.