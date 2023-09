Gli obiettivi del piano triennale

L’annunciata chiusura del ponte di viale Dante, che sarà off-limits alle auto dal 16 ottobre fino a fine febbraio, rende più che mai attuali i discorsi relativi alla costruzione del nuovo ponte della Tosa.

Quest’ultimo progetto è stato inserito di recente dal Comune nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-26. Per dare concretezza al piano, lo scorso mese di marzo era stato ipotizzato un investimento compreso tra i sei e gli otto milioni di euro. In estate la Giunta ha corretto al ribasso tale cifra, portandola a quota 3,5 milioni. Non è escluso tuttavia che per la costruzione dell’attesa struttura che affiancherebbe l’attuale attraversamento sul Santerno, a senso unico alternato e vecchio ormai di 60 anni, serva un maggiore esborso economico. Dal punto di vista dei tempi, si tratta di un intervento che, sempre secondo i piani del Municipio, potrebbe essere realizzato nel 2026.

Quanto invece al nuovo ponte sul Santerno lato via Emilia (zona Toys), per collegare le zone Est-Ovest della città, nell’ambito della nuova convenzione con Autostrade per la quarta corsia è prevista la possibilità di avviare subito uno studio di fattibilità tecnico-economica, dal valore di circa 100mila euro.