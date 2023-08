Gli ’orfani’ del Reddito L’assessora Spadoni: "Oltre 600 persone a rischio povertà"

di Enrico Agnessi

Centinaia di residenti nel circondario si ritrovano da questo mese senza più il Reddito di cittadinanza. A fronte dei circa 1.200 che secondo i dati dell’Asp risultavano beneficiari del sussidio a fine 2022, quelli occupabili (fino a 60 anni senza figli piccoli, disabili o anziani in famiglia) dovrebbero essere infatti "600 o 700" nel territorio dei dieci comuni, calcola l’assessora comunale al Welfare, Daniela Spadoni. A loro non resta che iscriversi dal 1° settembre al nuovo portale web del Governo, mentre i servizi sociali imolesi si riorganizzano per far fronte a un presumibile aumento delle richieste di aiuto.

Assessora Spadoni, centinaia di persone senza più il Reddito di cittadinanza è probabile che vengano ora a bussare alla porta dell’Asp. Come vi state preparando?

"Stiamo cercando di assicurare la presenza allo sportello di un’operatrice che si dedichi solo a questo, perché è lo stesso Governo a dire alle persone di rivolgersi ai servizi sociali".

C’è preoccupazione?

"Sì, perché gli adulti complessivamente in carico all’Asp a fine 2022, che chiedevano qualsiasi tipo di aiuto, erano già oltre 1.700. Non sappiamo ancora con precisione in quanti a livello locale perderanno il Reddito di cittadinanza: non si rivolgono all’Azienda servizi alla persona perché, in quanto percettori del sussidio, non hanno diritto ad altri contributi. Ma stimiamo che i cosiddetti ‘occupabili’ possano essere 600 o 700, su un totale di circa 1.200 beneficiari del sostegno nel circondario. È chiaro che con questi numeri si crea un bisogno difficile da gestire. E dovrebbero essere aumentate le risorse statali trasferendo i fondi del Reddito di cittadinanza al Fondo per la povertà. Il Governo non può scaricare tutto addosso ai Comuni: bisogna rimettere in capo al servizio sociale l’aiuto economico e il sostegno alla fragilità, un processo da accompagnare all’inserimento lavorativo da implementare grazie alle aziende. Altrimenti il peso sociale per il territorio diventa enorme".

Togliere il Reddito di cittadinanza a patto di potenziare con fondi statali i servizi sociali locali può dunque funzionare?

"Sì, però finora il Governo ha fatto il contrario. Vedi il mancato sostegno al pagamento dei canoni di locazione, che ha scaricato tutto addosso a Comuni e Regione. Qui il Reddito di cittadinanza una sua funzione sociale ce l’aveva, eravamo partiti bene anche con i Progetti utili alla collettività per i beneficiari del sussidio. La povertà esisterà sempre, non si può pensare di eliminarla; ma bisogna cercare di gestirla garantendo a un numero più alto possibile di persone di compiere percorsi di autonomia".

Come sono andati i controlli svolti in questi anni sui beneficiari del Reddito di cittadinanza?

"Sono state individuate persone che lo percepivano senza averne diritto, che in alcuni casi avevano sbagliato più o meno volontariamente a compilare le domande. Ma la Guardia di finanza si è mossa subito per recuperare tali somme. Quell’aspetto lì devo dire che ha funzionato".

In molti hanno criticato la scelta dell’Inps di comunicare la sospensione del Reddito di cittadinanza con un sms. Che ne pensa?

"Modalità sbagliata, frutto di decisioni prese dall’alto e non condivise. Arrivano gli sms e le lettere; poi le persone si rivolgono al primo interlocutore disponibile, che è il Comune, e tampinano i servizi sociali per chiedere il perché delle scelte fatte dallo Stato. Quella dell’sms è una gran stupidata, vuol dire non avere a cuore la vita delle persone".

Il Governo è pronto però a lanciare una piattaforma alla quale dovrà iscriversi chi vuole seguire i corsi per ottenere il nuovo ‘Sostegno Formazione e Lavoro’.

"Una cosa buona, ma non è altro che l’accompagnamento a trovare un’autonomia già previsto dal Reddito di inclusione. Solo che si rischia di rallentare tutto con una procedura pesante e difficile da utilizzare".