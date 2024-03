Gli studenti di Fisioterapia al lavoro alla ‘Corri con l’Avis’

La 48esima edizione di ‘Corri con l’Avis’, organizzata domenica 10 marzo dalla polisportiva Avis con il patrocinio del Comune (partenza in piazza Matteotti), vedrà in azione anche gli studenti dei tre anni accademici del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna – sede formativa di Imola/Montecatone.

I ragazzi, dalle 8 fino al termine della gara, saranno presenti ai box dell’Autodromo per mettere la loro esperienza professionale al servizio degli atleti che avranno bisogno di massaggi terapeutici, nel pre e post-gara. Inoltre sarà l’occasione anche per avere consigli terapeutici relativamente a traumi articolari e muscolari in ambito sportivo. Per gli studenti un’occasione importante per mettere in pratica quanto studiato e per sottolineare l’importanza di una professione sanitaria sempre più ambita sia a livello universitario che sul territorio nazionale.

Le iscrizioni alla competitiva di ‘Corri con l’Avis’ sono aperte fino alle 20 di domani su irunning.it. Il pagamento della quota di iscrizione di 10 euro dovrà essere effettuata la mattina di domenica 10, prima del ritiro del pettorale. Sempre al mattino dello stesso giorno è comunque possibile iscriversi alla competitiva con un piccolo supplemento, la quota sarà, infatti, di 12 euro.

La partenza per la ‘Corri con l’Avis’ è alle 9.30. Ritrovo dalle 7.30 in piazza Matteotti per il ritiro dei pettorali per i competitivi. Per i camminatori della passeggiata ecologica il ritrovo è invece alle 8 (iscrizione tre euro). Il percorso per entrambi gli appuntamenti prevede la partenza da via Mazzini: i partecipanti percorreranno poi viale Dante, via Fratelli Rosselli, via Galli, via Atleti Azzurri, via Kennedy, la rotonda di Codrignano, via Nola, arrivati in cima si ritorna per via Sabbioni, via Cappelli, via Tenni, quindi, la rotonda di Codrignano, via Kennedy, Atleti Azzurri, via Rosselli, viale Dante, via Mazzini, via Emilia e, quindi, l’arrivo in piazza Matteotti. Per il 2024, dunque, non è prevista la classica maratonina, ma una corsa di dieci chilometri che attraverserà i colli imolesi.

La passeggiata ecologica per chi vorrà cimentarsi su dieci chilometri seguirà il percorso della competitiva, una passeggiata, appunto, immersa nel verde delle prime colline imolesi e silenziosa. Sono previsti anche percorsi alternativi di sei e tre chilometri, adeguatamente segnalati.