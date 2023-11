Gli studenti diplomati nel 1983 si ritrovano al ristorante

Festa grande, qualche giorno fa, all’Hostaria 900 per il ritrovo degli ex studenti della classe 5ªC dell’Istituto Tecnico Agrario ‘G. Scarabelli’ di Imola a 40 anni di distanza dal diploma. Un gruppo di persone davvero affiatate che in tutti questi anni non hanno mai smesso di frequentarsi a testimonianza della valenza delle amicizie nate tra i banchi di scuola. L’appuntamento, organizzato per celebrare l’importante anniversario dall’esame

di maturità, ha visto anche

la presenza degli insegnanti Renato Quarneti,

Fabrizia Fiumi e don

Natale Tomba.