Gli studenti incontrano le aziende. In Università è il giorno del lavoro: "Qui si formano i talenti del futuro"

Presentare l’offerta formativa imolese e favorire l’incontro tra studenti e laureati dell’Università di Bologna (in particolare dei corsi di studio attivi in città) e aziende ed enti del territorio interessate a intercettare i loro profili per opportunità di tirocinio o inserimento lavorativo. È l’obiettivo della nuova edizione del Job Day del plesso imolese dell’Alma Mater, organizzato dall’ateneo in collaborazione con il Comune, in programma domani.

Il programma prevede, alle 9.30 nell’Aula Magna di Palazzo Vespignani, un saluto di benvenuto da parte dei referenti dell’Università di Bologna e del Comune di Imola, con una breve presentazione della sede e dei corsi di Laurea afferenti al plesso. Dalle 11 alle 15 nello spazio del mercato ortofrutticolo (ingresso da via Rivalta, 10) saranno allestite delle postazioni dove i referenti delle 27 aziende ed enti incontreranno gli studenti e daranno informazioni sulle modalità di selezione e candidatura. Gli iscritti all’evento potranno visitare le postazioni per scoprire le opportunità offerte, presentare il proprio curriculum vitae, candidarsi per le posizioni aperte e sostenere brevi colloqui conoscitivi.

L’evento è aperto non solo a studenti e laureandi/laureati dei corsi del plesso di Imola, ma anche agli studenti e laureati dell’Università di Bologna i cui profili sono di interesse per le aziende e gli enti partecipanti ai fini di possibili inserimenti lavorativi. Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito del Job Day. "In un momento storico in cui l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è sempre più decisivo, iniziative come questa rappresentano un ponte concreto tra il mondo universitario e il tessuto produttivo del territorio – affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini –. La sede di Imola dell’Università di Bologna è una realtà preziosa, che forma talenti e professionalità in settori chiave per il nostro futuro: salute, innovazione, sostenibilità, impresa. Crediamo fortemente nella necessità di trattenere i giovani nei nostri territori, di offrire loro occasioni di crescita e di favorire un’economia che sa rinnovarsi grazie alle nuove energie".

Soddisfatto anche Franco Callegati, delegato del rettore per la sede di Imola: "Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, in cui le imprese hanno avuto modo di incontrare gli studenti delle classi degli ultimi anni della sede di Imola, per presentare opportunità di tirocinio e tesi in azienda, sono particolarmente felice che quest’anno sia stato possibile organizzare un vero e proprio job day per gli studenti dell’Alma Mater, incentrato sulla città di Imola".