Gli studenti intervistano l’ex funzionario Onu

Agenda 2030, diritto di veto, Assemblea Generale… sono tante le parole legate all’ONU che sentiamo negli ultimi tempi, ma l’impressione è che in pochi sappiano veramente cosa siano davvero e cosa stia dietro a questi concetti. Per capirlo il modo migliorare è andare all’interno dell’Onu ‘accompagnati’ da qualcuno che vi ha lavorato per 37 anni.

Paolo Balladelli è un medico chirurgo imolese, specialista in Igiene e Medicina preventiva, ex dirigente Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e per tanti anni Dirigente di grado 2 e Responsabile di Paese dell’Onu. La sua interfaccia era il Ministero della Salute o direttamente i vari Presidenti della Repubblica.

Giovedì 7 dicembre ha onorato la 3ªB Orsini della sua presenza e ha risposto alle varie domande. Questa intervista è il primo passo di un percorso che porterà le varie terze dell’Istituto comprensivo 7 a dar vita alla simulazione di una riunione dell’Assemblea Generale.

Partiamo proprio da qui… come funziona un incontro dell’Assemblea Generale? Quanto dura?

"Durante le Assemblee Generali (assemblea che riunisce tutti i rappresentanti degli Stati membri) c’è un piano di interventi programmato e su alcune tematiche difficili si discute anche per anni, ma le riunioni durano solitamente due-tre settimane. Dopo questo periodo le Commissioni lavorano fino alla successiva riunione dell’Assemblea Generale".

Come si prende una decisione?

"Le prende soprattutto il Consiglio di Sicurezza. Il problema è che basta che uno dei cinque Stati Membri Permanenti sia in disaccordo e la risoluzione viene bloccata. Gli altri Paesi vorrebbero una riforma del sistema, ma questa è ovviamente bloccata dai cinque Stati Membri Permanenti. La situazione potrebbe essere modificata solo se ci fosse una coalizione tra Stati, ma non è facile. Esistono da sempre blocchi di Stati alleati".

Quante lingue bisogna sapere per lavorare all’ONU?

"Un lavoratore deve obbligatoriamente sapere almeno una delle sei lingue ufficiali dell’Onu che sono spagnolo, russo, cinese, francese, inglese e arabo, ma è meglio che ne conosca più d’una, anche se nelle riunioni ci sono le traduzioni simultanee".

Bisogna frequentare una scuola specifica per lavorare all’Onu?

"Per entrare a far parte dell’ONU, non c’è una scuola specifica, però i buoni voti e la competenza nel proprio settore sono fondamentali. Importante anche l’esperienza e la capacità di saper prendere decisioni. Si è ammessi solitamente dai 25 anni in poi".

È difficile lavorare all’Onu?

"Come tutte le occupazioni anche lavorare all’ONU può essere difficile. Io ho sempre lavorato in situazione impegnative, come per esempio in Paesi vittime di guerre o con povertà dilaganti, penso all’Angola".

La curiosità ci spinge a farle anche questa domanda: quanto guadagna un funzionario dell’ONU?

"Lo stipendio può variare da 1.000 a 15.000 euro, in base a tantissimi fattori. Dall’esperienza e competenza del funzionario alle condizioni e alla lontananza dello Stato in cui vai a lavorare rispetto al proprio Paese natale".

Un’ultima domanda… quanto è grande il Palazzo di vetro?

"È alto circa 150 metri e sono ben 36 stanze le stanze nelle quali avvengono le riunioni dell’Onu".

Emma Gallina, Gioia Visciano

e Rayen El Gana 3ªB

delle Orsini