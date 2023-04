Gli studenti raccolgono quasi 900 chili di cibo per l’Africa

Cinquantasei scatoloni per un totale di quasi 900 chili di cibo tra biscotti, pasta, fagioli, tonno, pomodori e riso. Bilancio super per la raccolta alimentare per l’Africa organizzata sabato scorso dai ragazzi della scuola media Andrea Costa davanti al Sigma di via Punta. Tra fine aprile e inizio maggio, un container ‘imolese’ partirà alla volta di Togo e Benin. E dentro ci sarà anche quanto raccolto grazie a questa iniziativa.

"Tutto questo è stato possibile grazie a Enrico Gurioli, un volontario dell’associazione ‘Un sorriso per Wewè’, un piccolo villaggio nel centro del Benin, che ha svolto degli incontri di preparazione con i ragazzie e ha prestato servizio tutto il giorno assieme a loro e alle professoresse Maria Di Ciaula e Loredana Grasso – spiegano dalla scuola –. È stata una bellissima giornata e la fatica è passata in secondo piano. Il motivo che ci ha spinto ad aderire a questa iniziativa è stata proprio la consapevolezza di aver regalato un sorriso a tanti bambini".

I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa sono: Angela Cardone; Irene Carmina; Damiano Cupcea; Linda Donatone; Ilaria Fabbri; Martino Galeotta; Samuel Giovanardi; Rim Ijjaali; Jovinian Chidiogo Okpara; Rebecca Ana Maria Radu; Linda Raspanti; Leonardo Santandrea; Erina Sadiku; Lupita Valenti; Alessandro Cava; Ion Clichici.

Come spiegato dai diretti interessati, tutto è nato da un laboratorio frequentato dagli studenti nelle scorse settimane. Durante gli incontri pomeridiani, gli allievi e le allieve hanno incontrato le associazioni di volontariato del territorio. Sono andati direttamente nelle varie strutture, mettendo in pratica, attraverso delle azioni coordinate, i valori di solidarietà. Hanno visitato e conosciuto, tra gli altri, i Cappuccini di Imola, la Cra Baroncini, l’associazione ‘Un sorriso per Wèwè’. Si sono presi cura dell’ambiente andando nei parchi; stanno preparando la Marcia dei Valori del 23 maggio, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci.